La festa per la Cresima si trasforma in una rissa tra parenti: 25enne portata in pronto soccorso Una festa di cresima si è trasformata in una rissa tra parenti: è successo a Parabiago (Milano). Una 25enne è stata portata in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Doveva essere una giornata tranquilla, un momento di gioia e festa. Purtroppo però non è andata così. A Parabiago, comune in provincia di Milano, una famiglia è stata protagonista di una rissa tra parenti avvenuta dopo una festa di cresima. Una ragazza di venticinque anni è stata trasferita in ospedale, ma per fortuna non ha riportato gravi ferite.

La rissa esplosa durante la festa di cresima di una bimba

L'episodio si è verificato in un locale pubblico che si trova in via 27 Novembre nella giornata di ieri, martedì 1 novembre 2022. La famiglia aveva organizzato lì la festa della cresima di una bambina. A un certo punto è esplosa una rissa. Non è chiaro cosa possa averla scatenata o se ad averla provocata sia stato qualche bicchiere di troppo.

L'intervento dei carabinieri

In ogni caso, sono volati calci e pugni tanto che è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. I militari hanno sedato la rissa. Non è chiaro se siano presi provvedimenti o se si stato segnalato qualcuno. Fortunatamente alla fine la situazione è stata presto riportata alla normalità.

Una venticinquenne trasferita in pronto soccorso

Durante il loro intervento, i carabinieri hanno notato la presenza di una donna di 25 anni che richiedeva l'intervento dei soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato sul posto gli operatori della Croce Rossa di Saronno. I sanitari, dopo averle fornito le prime cure sul posto, hanno ritenuto necessario di trasferirla in codice verde al pronto soccorso più vicino.