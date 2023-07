Scoppia una rissa alla Casa della solidarietà di Gratosoglio, accoltellato un operatore 32enne Un operatore è stato accoltellato durante una rissa nella comunità ‘Casa della solidarietà’ al Gratosoglio (Milano). Il 32enne è stato ferito a un fianco, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Un operatore della comunità ‘Casa della solidarietà' della Fondazione fratelli di San Francesco d'Assisi nel quartiere Gratosoglio di Milano è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 luglio, durante una rissa. La vittima, un 32enne, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico con almeno una ferita al fianco da arma da taglio. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando i carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, pare che nel tardo pomeriggio del 19 luglio fosse scoppiata una rissa tra gli ospiti all'interno della struttura di via Saponaro 40 che accoglie richiedenti asilo e persone senza fissa dimora. Non è ancora chiaro il motivo, ma l'operatore sembra sia stato colpito con la lama di un coltello proprio durante la confusione.

Le condizioni del 32enne sono apparse subito gravi ed è, infatti, stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico. Un'altra persona, un 40enne straniero, è stato invece accompagnato all'ospedale Humanitas in codice verde perché avrebbe riportato diversi traumi al volto.