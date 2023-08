Scoppia una lite al luna park tra due gruppi di ragazzi: un giovane viene accoltellato Un ragazzino è stato accoltellato a Paderno Dugnano, alle porte di Milano, durante una rissa scoppiata tra due compagnie di giovani della zona.

A cura di Giorgia Venturini

Nella serata di mercoledì 9 agosto un ragazzino è stato accoltellato a Paderno Dugnano, paese a pochi chilometri da Milano. Stando alle prime informazioni il giovane si trovava poco lontano dalle giostre del luna park del paese, da pochi giorni allestito tra via Serra e il centro sportivo, quando è stato colpito da un aggressore armato di coltello. Ora il ragazzo si trova in prognosi riservata all'ospedale Niguarda mentre l'aggressore è ancora in fuga.

La dinamica della rissa e dell'aggressione

I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovannisi stanno occupando delle indagini. Il ragazzo sarebbe riuscito a raccontare ai militari che è rimasto vittima di uno scontro tra due compagnie di giovani della zona. La lite sarebbe scoppiata mentre erano al volante degli autoscontri al luna park, poi tutto sarebbe sfociato in violenza in un parcheggio vicino. Durante la seconda rissa un ragazzo ha estratto un coltello e ha colpito un giovane al fianco sinistro. Pochi minuti dopo il ragazzino è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Niguarda: dopo esser stato preso in cura dai medici non risulterebbe in pericolo di vita. La prognosi però resta riservata.

Le indagini dei carabinieri: si cerca l'aggressore

Intanto è ancora caccia all'aggressore. I due gruppi appena sono arrivati i sanitari del 118 si sono subito allontanati. I carabinieri hanno raccolto testimonianze di alcuni ragazzi e con l'aiuto delle telecamere di video-sorveglianza riusciranno a risalire all'identità dei ragazzi. Ancora da capire anche il movente della rissa, scoppiata per futili motivi.