Scoppia un incendio su un treno nel Mantovano: nel vagone con il fumo c'erano 45 studenti minorenni Su un treno regionale della linea Fermide-Ferrara, nel Mantovano, è scoppiato un incendio: nove studenti minorenni sono finito in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un principio di incendio è scoppiato su un treno regionale della linea Fermide-Ferrara, nel Mantovano. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Castelmassa (Rovigo). Stando alle prime informazioni dei soccorritori dei passeggeri sono stati soccorsi nove studenti per escoriazioni e per aver respirato fumo. Il treno infatti era partito da Sermide, in provincia di Mantova, con a bordo 45 studenti minorenni e tre ferrovieri quando, all'interno di un vagone si è sviluppato del fumo.