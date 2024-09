video suggerito

Divampa un incendio a bordo di un treno regionale: 9 passeggeri finiscono in ospedale È divampato un incendio a bordo di un treno regionale che si trovava nella stazione di via Cortesano a Sermide e Felonica, comune che si trova in provincia di Mantova. Nove passeggeri sono rimasti feriti e portati in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, è divampato un incendio a bordo di un treno regionale che si trovava nella stazione di via Cortesano. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, le fiamme sono esplose intorno alle 6.47 e precisamente a Sermide e Felonica, comune che si trova in provincia di Mantova. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica, un'auto infermieristica e due ambulanze. In totale sono 45 le persone coinvolte e valutate sul posto dal personale medico. Nove di queste sono state trasferite in ospedale. Tutte sono state ricoverate in codice verde. Nessuna quindi è in pericolo di vita.

In sette hanno presentato sintomi da inalazione di fumi, due hanno manifestato sempre sintomi da inalazione ma anche traumi alle gambe dovute alla discesa precipitosa dal treno. Ovviamente sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco: i pompieri hanno svolto i rilievi per cercare di capire cosa possa aver causato il rogo. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli al riguardo. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine che aiuteranno i vigili del fuoco a ricostruire l'intera dinamica.