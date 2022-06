Scoppia un incendio nel centro storico di Gallarate, muore una donna bloccata in bagno Un incendio è scoppiato nel centro storico di Gallarate. All’interno dell’abitazione, una donna rimasta bloccata in bagno. Alcuni residenti hanno provato ad aiutarla, senza riuscire a entrare.

A cura di Enrico Spaccini

L’intervento dei vigili del fuoco a Gallarate

I primi a correre in aiuto di quella donna rimasta intrappolata in casa dalle fiamme sono stati altri residenti di via Arno. "Abbiamo sentito le urla dall’appartamento e abbiamo cercato di aiutarla entrando", racconta uno di loro. Tuttavia, il fuoco stava già divorando quell'appartamento e per la signora che l'abitava non c'è stato nulla da fare.

"Abbiamo provato ad aiutarla"

L'allarme era scattato poco dopo le 16 di venerdì 24 giugno. Il comando dei vigili del fuoco ha mandato nel centro storico di Gallarate, in provincia di Varese, un'autopompa del distaccamento principale di Busto-Gallarate e una da Somma Lombardo. Un palazzo del rione Arnate stava andando a fuoco e all'interno c'era ancora una persona. "Abbiamo provato ad aiutarla entrando", spiega uno dei passanti che ha provato a fare qualcosa ancora prima che i vigli arrivassero. "Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco. Lei era in bagno ma non c’è stato nulla da fare".

L'anziana morta mentre cucinava

Poco più di una settimana fa, una donna di 82 anni è morta mentre stava cucinando per sé e per il marito. Anche in questo caso, ad uccidere sono state le fiamme. Era piegata sui fornelli quando i suoi abiti hanno preso fuoco. È successo a Codogno, in provincia di Lodi. Per cercare di salvarsi, l'anziana ha iniziato a rotolare a terra avvolgendosi così nelle tende di casa. Il marito, costretto sulla sedia a rotelle, non è potuto intervenire. Chi si è accorto per primo di quando stesse accadendo, è stato un cliente di una pizzeria lì vicino che ha sentito le urla della donna. L'uomo, un 30enne albanese, si è arrampicato sul balcone e ha cercato di soffocare le fiamme con una coperta. Le ustioni, però, erano troppo gravi.