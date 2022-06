Anziana muore ustionata mentre cucina: il fuoco le ha incendiato i vestiti L’82enne stava cucinando quando lo straccio per i piatti ha preso fuoco, incendiandole i vestiti. Un cliente della pizzeria sottostante ha sentito le urla ed è riuscito a entrare in casa per soccorrerla, ma era troppo tardi.

Stava cucinando per sé e per il marito, china sui fornelli, quando i suoi abiti hanno preso fuoco. Impossibile spegnere l'incendio che in pochi istanti l'ha investita: una donna di 82 anni è morta all'ospedale Maggiore di Lodi, dove era arrivata in condizioni disperate. È successo a Codogno, in provincia di Lodi, intorno alle 19 di ieri. Poco prima della cena che avrebbe dovuto consumare insieme al marito, un coetaneo invalido. L'anziana ha provato a spegnere il rogo, anche rotolandosi per terra e avvolgendosi nelle tende di casa. Niente da fare. Il fuoco, al contrario, si è propagato anche negli altri ambienti dell'appartamento.

Il soccorritore un cliente della pizzeria sotto casa

Il marito, invalido in sedia a rotelle, non è riuscito a intervenire. Ad accorgersi della scena e a chiamare i soccorsi è stato invece uno dei clienti della pizzeria adiacente, che si trovava fuori dal locale e ha udito le urla disperate dell’anziana. L’uomo, un 30enne albanese, si è precipitato verso l’appartamento della signora. È riuscito a entrare, arrampicandosi sul balcone, e ha cercato di soffocare con una coperta le fiamme che avvolgevano la donna. In seguito, ha spento il fornello del gas ancora acceso e chiamato vigili del fuoco e sanitari del 118. Troppo gravi però le ustioni sul corpo della donna, che è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva. Poche ore dopo, la morte.

Incendio a Codogno

