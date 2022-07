Scoppia un incendio nei campi agricoli di Trezzo d’Adda: un uomo trovato morto carbonizzato Un uomo è stato trovato completamente carbonizzato in un campo agricolo a Trezzo sull’Adda, alle porte di Milano. Cosa sia successo è ancora tutto da capire.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nel pomeriggio di oggi mercoledì 20 luglio a Trezzo sull'Adda, alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni confermate dai vigili del fuoco, un uomo è stato trovato morto carbonizzato in alcuni campi agricoli. Qui poco prime era divampato un maxi rogo in zona Cascina nuova: l'azienda agricola la si raggiunge a piedi in una stradina nei campi.

Il cadavere trovato dai vigili del fuoco

L'allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato verso le 16 nei campi della zona: i pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo. Medici e paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora si sta indagando per risalire all'identità dell'uomo e per capire nel dettaglio cosa sia successo.

Trovato un uomo carbonizzato in auto

Solo lo scorso aprile una persona è stata trovata morta carbonizzata all'interno della sua auto in un campo nel comune di Albairate, alle porte di Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Riazzolo, verso le 20.30, quando qualche residente della zona ha segnalato un rogo nelle sterpaglie. Una volta sul posto però la triste scoperta. Una volta che le fiamme si sono abbassate la squadra di pompieri ha trovato all'interno della macchina una persona morta carbonizzata. Sull'accaduto si stanno ancora indagando le forze dell'ordine. I pompieri certo è che ci hanno impegnato diversi minuti per spegnere il rogo. Come nel caso di oggi bisognerà capire cosa sia successo: se si sia trattato di un incidente o se dietro alla morte ci sia un gesto estremo. Non si esclude al momento se siano state coinvolte altre persone.