Albairate, trovato il corpo carbonizzato di una persona in un’auto: scattano le indagini La triste scoperta è avvenuta nella serata di giovedì 31 marzo in un campo zona nel comune di Albairate, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragica scoperta nella serata di giovedì 31 marzo. Una persona è stata trovata morta carbonizzata all'interno della sua auto in un campo nel comune di Albairate, alle porte di Milano. Ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni però i vigili del fuoco sono intervenuti in via Riazzolo, verso le 20.30, quando qualche residente della zona ha segnalato un rogo nelle sterpaglie. Una volta sul posto però la triste scoperta.

Il ritrovamento dell'auto avvolta dalle fiamme

I vigili del fuoco si sono immediatamente accorti che c'era un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Subito si sono precipitati a spegne il fuoco. Una volta che le fiamme si sono abbassate la squadra di pompieri ha trovato all'interno della macchina una persona morta carbonizzata. Si tratterebbe di un uomo, ma solo ulteriori indagini potranno svelare con chiarezza l'identità della vittima. Intanto sul posto si sono precipitati anche i carabinieri di Abbiategrasso: spetterà a loro procedere con tutti gli accertamenti e capire quanto accaduto.

Cadavere riemerge dalle acque del fiume Po

Solo due giorni fa era stato trovato il corpo di una persona riemergere dalle acque del Po. La siccità degli ultimi giorni infatti aveva fatto riaffiorare il cadavere di un uomo sotto il ponte di San Nazzaro a Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Lodigiano. In questa zona il fiume rallenta molto, e la secca ha portato a galla quello che per giorni era nascosto nell'acqua. Sul posto si sono precipitati immediatamente i carabinieri della compagnia di Codogno insieme al medico legale incaricato dalla Procura di Lodi. Tutto resta ancora da chiarire: soprattutto l'identità delle vittima e le cause del decesso.