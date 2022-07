Uomo trovato morto in casa sua: a dare l’allarme i suoi coinquilini Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in casa ai piedi del suo letto. A dare l’allarme sono stati i suoi coinquilini che lo hanno trovato morto una volta tornati dal lavoro.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta nel Cremonese oggi venerdì primo luglio. In un'abitazione di Ostiano è stato trovato morto un uomo di 40 anni di origini indiane ai piedi del suo letto. A dare l'allarme sono stati i suoi due coinquilini, anche loro originari dell'India. Al momento la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo e il sequestro dell'abitazione. Cosa sia successo è ancora tutto da capire.

Inutili i tentativi di rianimarlo

Una volta sul posto medici e paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo: inutili i tentativi di rianimarlo. I coinquilini lo hanno trovato già morto una volta tornati a casa dopo una giornata di lavoro, tutti e tre sarebbero operai. Saranno ora gli inquirenti accertare la dinamica dei fatti. Al momento però non si esclude nessuna pista investigativa: si indaga sia per suicido che per omicidi. Al momento la pista più probabile è che l'uomo sia stato colpito da un malore. Tutti i dubbi verranno sciolti però dall'autopsia.

Morto in casa l'ex sindaco Pierangelo Repanati

Si è tenuta ieri 30 giugno invece l'autopsia sul corpo dell'ex sindaco Pierangelo Repanati, trovato morto nella sua casa si Corte Palasio lo scorso lunedì con alcuni tagli alla gola. Dalle prime informazioni, è morto dissanguato ma saranno gli esiti dell'esame medico a chiarire nello specifico tutto. I risultati sono attesi non prima di una settimana. Dopo giorni di indagini, gli investigatori hanno al momento accertato che si sarebbe trattato di una caduta contro una vetrata e si sarebbe ferito al collo con un pezzo di vetro. Per questo le due ferite profonde alla gola. Tutto quindi potrebbe essere spiegato da un incidente domestico.