L’ex sindaco Pierangelo Repanati sgozzato nel giardino di casa: eseguita l’autopsia Dovremo attendere dieci giorni prima di sapere gli esiti dell’autopsia sul corpo Pierangelo Repanati, l’ex sindaco trovato sgozzato nel giardino di casa.

A cura di Giorgia Venturini

Pierangelo Repanati, 57 anni (foto da Facebook)

È stata eseguita ieri giovedì 30 giugno l'autopsia all'Istituto di medicina legale di Pavia sul corpo di Pierangelo Repanati, l'ex sindaco di 57 anni di Corte Palasio trovato morto nella sua casa lo scorso lunedì con alcuni tagli alla gola. Dalle prime informazioni, è morto dissanguato ma saranno gli esiti dell'esame medico a chiarire nello specifico tutto: i risultati però non si avranno prima di una settimana.

L'ex sindaco si è ferito con un pezzo di vetro

In un primo momento le indagini avevano parlato di una rapina finita male poi di un raid punitivo. Con il passare dei giorni però tutto è stato smentito. Nessun omicidio o aggressione ci sarebbe dietro alla morte dell'ex sindaco: sarebbe caduto contro una vetrata e si sarebbe ferito al collo con un pezzo di vetro. Per questo le due ferite profonde alla gola. Tutto quindi potrebbe essere spiegato da un incidente domestico. La Procura ha sottolineato, ad ogni modo, che le indagini saranno ulteriormente approfondite per ricostruire con esattezza cosa è accaduto. In mattinata si era diffusa la notizia secondo cui i vicini del giornalista avessero sentito delle urla provenire dalla casa della vittima. Per questo motivo, alcune persone erano accorse ritrovando il corpo senza vita del 57enne nei pressi della porta di casa. A quel punto è scattato l'allarme. Ora non resta che attendere l'esito dell'autopsia per capire le cause della morte.