Pierangelo Repanati, il giornalista sgozzato nel giardino di casa. I vicini: “Abbiamo sentito le urla” È Pierangelo Repanati, il giornalista di 57 anni trovato con la gola tagliata nel giardino di casa sua a Corte Palasio, in provincia di Lodi.

A cura di Ilaria Quattrone

È Pierangelo Repanati, l'uomo trovato morto nel giardino di casa a Corte Palasio, comune in provincia di Lodi. Il giornalista, nonché ex primo cittadino, è stato trovato con la gola tagliata. I vicini di casa avrebbero sentito delle urla, forse delle grida d'aiuto proprio da quel giardino in cui poi è stato trovato il cadavere. Sono stati infatti loro a chiamare le forze dell'ordine che si sono immediatamente precipitate sul posto.

Si ipotizza una rapina finita male

Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, lunedì 27 giugno, intorno alle 22. I carabinieri, insieme al magistrato di turno e alla scientifica, hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono diverse le ipotesi al vaglio. Per il momento, quella più acclarata, sarebbe quella della rapina. Gli inquirenti infatti non escludono che l'uomo possa essere stato aggredito dopo aver trovato i ladri nella sua abitazione.

I vicini di casa: Era una brava persona

Repanati era molto noto in città: era stato sindaco dal 2004 al 2009 proprio a Corte Palasio. "Era una brava persona, viveva fino a qualche tempo fa con l'anziana madre poi venuta a mancare", affermano alcuni concittadini che lo ricordano anche per la sua forte fede cristiana. Il giornalista attualmente lavorava come consulente in uno studio di Lodi. A causarne la morte sarebbero stati proprio i due fendenti alla gola: gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Gli inquirenti insieme alle forze dell'ordine stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per risalire al suo assassino.