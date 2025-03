video suggerito

Scoppia un incendio in un ristorante di Monza, evacuati tutti i clienti: sul posto i vigili del fuoco Ieri sera, domenica 16 marzo, è scoppiato un incendio all'interno di un ristorante di Monza. Sono stati evacuati tutti i 30 clienti e, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella serata di ieri, domenica 16 marzo, è scoppiato un incendio all'interno di un ristorante di Monza. Sono stati evacuati tutti i clienti e, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incendio si sarebbe verificato intorno all'ora di cena di ieri. Nello specifico, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del ristorante alle ore 20:00 a bordo di un'ambulanze in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale Monza e Brianza.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'incendio si sarebbe verificato in un ristorante in via Cederna, all'altezza del civico numero 30, a Monza. L'allarme sarebbe arrivato alla vista del fumo che si sarebbe riversato nelle sale dove erano presenti oltre trenta clienti. I commensali sarebbero, però, stati subito allontanati dal personale del ristorante e, al momento, non sembrano esserci feriti tra loro.

Inoltre, sopra all'attività è presente un hotel, i cui ospiti sono stati fatti evacuare a loro volta a scopo precauzionale nell'eventualità che le fiamme potessero propagarsi ai livelli superiori. I vigili del fuoco che sono intervenuti, dopo aver spento le fiamme, si sono messi all'opera per indagare sulle cause che hanno dato origine al rogo con lo scopo di fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente.