Scoperto a Milano un laboratorio di stoccaggio con 46 chili di droga: arrestati due giovani Un 35enne e un 27enne sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti: i carabinieri hanno trovato un laboratorio di preparazione e stoccaggio della droga.

Due uomini sono stati sorpresi mentre caricavano alcune buste di cocaina su un furgone: per loro, un 35enne e un 27enne, sono scattate le manette in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Stando a quanto precisato dai carabinieri della Compagnia Duomo, i militari hanno notato dei movimenti sospetti vicino a un immobile nei pressi della periferia Est di Milano: i due uomini caricavano buste piene di droga. Subito sono stati fermati e sottoposti a perquisizione: a bordo del furgone hanno trovato circa 8 chili di hashish, oltre 1 chilo di marijuana e 8mila euro in contanti, nonché le chiavi di accesso ad una cantina sita al piano seminterrato dello stabile da cui erano appena usciti.

Dai successivi accertamenti è emerso che i giovani avevano realizzato un vero e proprio laboratorio per la preparazione e lo stoccaggio di importante quantità di droga. La merce poi era destinata a più città della Lombardia. All'interno di questo laboratorio sono stati sequestrati 28 chili di hashish, altri 9 chili circa di marijuana e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Alla fine i due arrestati sono stati portati nel carcere San Vittore di Milano in attesa del giudizio di convalida e a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Si procederà ora con l'analisi della merce sequestrata.