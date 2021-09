Scontro tra un’auto e una moto: ragazza di 20 anni ricoverata in gravi condizioni Una ragazza di 20 anni è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La giovane si trovava in sella alla sua moto quando per cause ancora da accertare si è scontrata contro un’automobile. Sul posto gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso.

A cura di Ilaria Quattrone

immagine di repertorio

Incidente stradale a Verdello, comune in provincia di Bergamo. Una ragazza di venti anni si trovava in sella al suo motorino quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un'automobile. La giovane, nella mattinata di oggi sabato 18 settembre, è stata trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso. Sotto choc il conducente dell'auto che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

La ragazza era ferma al semaforo

L'allarme all'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 8.30. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'auto medica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, la ragazza è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, la 20enne – originaria di Scanzorosciate – si trovava in via Roma al semaforo. Stava viaggiando in direzione Treviglio quando si è scontrata contro una Fiat Punto.

I rilievi affidati agli agenti della polizia locale

A bordo dell'auto c'era un uomo di settant'anni che invece stava svoltando a sinistra verso il centro. La polizia locale adesso cercherà di capire di chi sia la responsabilità. Sono stati infatti raccolti tutti gli elementi necessari a comprendere se l'incidente sia stato causato da un errore di distrazione o da una manovra azzardata. Dopo aver messo in sicurezza l'area, il traffico è stato riaperto regolarmente e non sono stati segnalati disagi.