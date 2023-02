Scontro tra un’auto e una moto: muore un ragazzo di 17 anni Ieri sera, in provincia di Bergamo, una moto si è scontrato con un’auto: un ragazzo di 17 anni è morto.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo un incidente che si è verificato a Ghisalba, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'adolescente era in sella a una moto quando nella serata di ieri, lunedì 27 febbraio, si è scontrato con un'automobile attorno alle 23.45 e sulla strada Francesca.

Sono ancora poche le informazioni relative alla dinamica dell'incidente: i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno svolto i rilievi per cercare di capire cosa sia successo e poi probabilmente accertare eventuali responsabilità. Il 17enne stava guidando verso Mornico mentre l'auto viaggiava sulla corsia opposta.

Con i militari, c'erano anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia. Grazie a loro, è stato possibile mettere in sicurezza i mezzi.

L'impatto è stato molto violento

Sembrerebbe che l'impatto sia stato molto violento tanto che l'automobile, guidata da una donna di 23 anni, ne è uscita distrutta così come la moto guidata dal 17enne, residente a Cortenuova. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con tre ambulanze e un'automedica: una è rientrata in codice verde all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e un'altra in codice giallo all'ospedale di Seriate.

Il ragazzo lavorava in una cascina del posto

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Probabilmente è morto sul colpo. Non è stata diffusa l'identità della vittima, ma sulla base di quanto dichiarato dal quotidiano Il Corriere della Sera studiava agraria e nel tempo libero dava una mano in una cascina.