Scontro tra un’auto e una moto a Origgio: grave un uomo, trasferito in ospedale con un elicottero A Origgio (Varese) si è verificato un incidente stradale: un’auto e una moto si sono scontrate. Un 50enne è stato trasferito in ospedale con un elicottero.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, martedì 26 settembre, si è verificato un incidente stradale a Origgio, comune che si trova nella provincia di Varese. Una automobile si è scontrata con una moto. Nell'impatto è rimasto ferito un uomo di cinquant'anni. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato alle 17 in via per Lainate. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto la segnalazione e ha inviato i medici e i paramedici del 118. Sono arrivate un'automedica, un'ambulanza del Sos Uboldo ed è stato fatto decollare anche un elicottero da Como. La persona che ha riportato le ferite più gravi, è proprio l'uomo di cinquant'anni che è stato trasferito all'ospedale di Legnano. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

I rilievi affidati alla polizia locale e ai carabinieri

Nel frattempo la polizia locale e i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento non è chiaro cosa possa essere successo. Le forze dell'ordine stanno infatti cercando di raccogliere tutti gli elementi per poter accertare eventuali responsabilità.