Scontro tra un’auto e un furgone in provincia di Cremona: morta una donna, grave il marito alla guida

Oggi pomeriggio una donna di 81 anni ha perso la vita in un incidente stradale tra una macchia e un furgone a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona. Al momento dell'impatto la vittima era a bordo dell'auto, una Fiat Punto, insieme al marito 84enne che è rimasto gravemente ferito. Anche il furgoncino è finito fuori strada ed è andato a sbattere contro il guard rail, rischiando di finire nel canale sottostante.

Tutto è successo attorno alle 17:50 di oggi, giovedì 24 aprile. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'auto si stava immettendo sulla provinciale 33 e si è scontrata contro un furgone che procedeva verso Cicognolo. I due mezzi si sarebbero scontrati lateralmente. l'impatto avrebbe spinto l'auto della coppia in un fossato diversi metri più avanti, mentre il furgone, un Mercedes Vito condotto da un 47enne residente in provincia, è andato a sbattere contro il guarda rail. Per poco non è caduto nel canale Delmona.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con due ambulanze e un'auto medica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. L'84enne, invece, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cremona con lesioni importanti. Il conducente del furgone, invece, non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul luogo dell'accaduto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco di Cremona e i carabinieri di Casalmaggiore, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.