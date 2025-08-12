milano
Scontro tra una moto e un furgone, morto un uomo di 32 anni: è il carabiniere Mario Sicilia

Incidente stradale a Mantova. Un’automobile si è scontrata con una moto. Nell’incidente è morto un carabiniere. Si chiamava Mario Sicilia, aveva 32 anni e una figlia di 2 anni.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella giornata di oggi, martedì 12 agosto 2025, si è verificato un terribile incidente stradale a Mantova. Un'automobile, un Fiat Doblò, si è scontrata con una moto. Nell'incidente è morto un uomo. Si tratta di un carabiniere.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 10 del mattino lungo viale Pompilio. Il Fiat Doblò era guidato da un signore di 77 anni, originario di Castellucchio. Si è scontrato con la moto guidata dal 32enne, Mario Sicilia. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno trasferito il carabiniere in codice rosso all'ospedale civile di Milano: purtroppo è morto.

L'uomo, 32enne, era originario di Caltanissetta e si era arruolato nell'Arma nel 2019 dopo aver frequentato il corso di formazione alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria. Dal 2020 era in servizio a Mantova. Lascia una compagna e una figlia di appena 2 anni. In una nota stampa, diffusa dai carabinieri, si legge che il comandante provinciale di Mantova, il Colonnello Vincenzo Di Stefano, a nome suo personale e "di tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado della provincia, si stringe al dolore della famiglia del Carabiniere Mario Sicilia". I colleghi lo ricordano inoltre come un ragazzo sempre disponibile, allegro e cordiale che era diventato un punto di riferimento per i colleghi.

