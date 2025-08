Operaio cade in una macchina insacchettatrice: è morto sul colpo

Nella giornata di oggi, lunedì 4 agosto 2025, si è verificato un incidente sul lavoro a Canneto sull'Oglio, un comune che si trova in provincia di Mantova. Un operaio di cinquant'anni è morto. Sul posto ci sono i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) per verificare cosa possa essere successo e cosa possa aver provocato il decesso dell'operaio.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.30. Stava lavorando in un'azienda di strada quando è caduto all'interno di una macchina insacchettatrice. I colleghi si sono accorti della sua assenza. Hanno iniziato a cercarlo e fatto la macabra scoperta: il cinquantenne, infatti, si trovava nel macchinario. Hanno chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118.

Purtroppo nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'era nulla da fare. Le ferite che ha riportato erano troppo gravi. Purtroppo nessuno ha assistito all'incidente e quindi non è stato possibile fornire fin da principio una chiara dinamica dell'incidente. In particolare modo capire se siano rispettate o meno le norme di sicurezza. Toccherà quindi alle forze dell'ordine e ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Val Padana e ai carabinieri di Acquanegra riuscire a cpaire cosa possa essere successo.

Al momento nessuno conosce la sua identità.