Chi era Mario Malzani, l’operaio morto dopo essere stato risucchiato da un macchinario agricolo

Si chiamava Mario Malzani e aveva 50 anni l'operaio che questa mattina è morto in un incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. L'uomo, nato a Pontoglio (Brescia) ma residente a Canneto, è stato risucchiato dagli ingranaggi di una macchina insilatrice, destinata al confezionamento e al trasporto dei foraggi.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 4 agosto, attorno alle 10:15, all'interno dell'azienda agricola Chiesa S.S con sede sulla strada tra Canneto e Asola. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'operaio fosse al lavoro per sbloccare la macchina quando è caduto negli ingranaggi ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro di Malzani. Sul posto sono arrivati i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 50enne.

Nell'azienda sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro dell’ATS Valpadana, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per far luce sulla dinamica dell'accaduto e capire se siano state rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Nel frattempo il macchinario è stato posto sotto controllo. La salma verrà trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.