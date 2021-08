Scontro tra una macchina e una moto a Lonato del Garda: in gravi condizioni una 47enne Grave incidente in provincia di Brescia, a Lonato del Garda. Ieri pomeriggio poco dopo le 18 un’automobile uscendo dallo svincolo con la tangenziale in via Mancino ha colpito una moto con a bordo una coppia. La donna di 47 anni è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso al Civili di Brescia.

A cura di Redazione Milano

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 22 agosto, a Lonato del Garda, nel Bresciano. Una moto, con a bordo un uomo e una donna, è stata colpita da un’automobile. La 47enne, seduta come passeggero sulla motocicletta, è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni al Civili di Brescia. L’impatto è avvenuto poco dopo le 18 in via Mancino, all’incrocio con la tangenziale. Lo svincolo è stato altre volte il luogo di gravi incidenti.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente ma da una prima ricostruzione della polizia locale intercomunale di Lonato sembra che l’auto non si sia accorta della moto in arrivo uscendo dallo svincolo. Insieme alla donna, ancora in prognosi riservata, c’era anche il marito, un 59enne che ha riportato solo qualche contusione ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desenzano. Per tutte le altre persone coinvolte, ovvero i passeggeri dell’auto, non è stato necessario l’intervento dei medici e paramedici del 118, sul posto con due mezzi di soccorso.

Segnalati in seguito all'incidente anche disagi per il traffico della zona, soprattutto in una domenica di rientro dalle ferie.

Un altro grave scontro tra auto e moto sullo stesso svincolo

Lo stesso svincolo con la tangenziale era stato teatro di un altro grave incidente stradale a Lonato del Garda. Un uomo di 40 anni, in sella alla sua moto, si era scontrato con un’auto guidato da una 20enne ed era finito con violenza sull’asfalto. Anche per lui era stato necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale di Desenzano e poi trasferimento al Civile di Brescia. Anche in quel caso l'automobilista era rimasta illesa. Sembrerebbe simile anche la dinamica dello scontro: l'auto aveva effettuato una svolta senza rispettare la precedenza, provocando in quel modo l'incidente. La giovane e il motociclista erano residenti a Lonato.