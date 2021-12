Scontro tra un furgone e un tir, Ismail muore a soli 21 anni: stava andando a lavoro Ismail è morto all’età di 21 anni in un tragico incidente stradale: il ragazzo stava andando a lavoro ed era alla guida di un furgone quando si è schiantato con un tir. È morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Ismail Bouraya, aveva 21 anni e si era trasferito in Italia da un anno: è lui la vittima dell'incidente stradale avvenuto lunedì 27 dicembre lungo l'autostrada del Brennero. Il 21enne stava andando a lavoro ed era alla guida di un furgone quando si è scontrato con un tir. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sul caso stanno indagando le forze dell'ordine: "Era un ragazzo educato e tranquillo", raccontano i colleghi della ditta in cui lavorava Ismail.

Ismail si era trasferito in Italia nel 2020

Il 21enne era originario del Marocco e si era trasferito n Italia nel 2020. È andato a vivere prima a Piamborno, comune in provincia di Brescia. Ha poi iniziato a lavorare per l'azienda Elettromeccanica Lombardia di Darfo Boario Terme, per la quale realizzava impianti elettronici in tutta Italia. Da poco si era trasferito a Forcola, cittadina in provincia di Sondrio, dove risiedono i suoi genitori. Il 21enne, quando è avvenuto lo schianto, si trovava insieme ad altri due colleghi: i tre stavano andando a Chieti per realizzare un impianto elettrico.

Feriti anche gli altri due colleghi

È accaduto tutto in pochi istanti: intorno alle 4.30 del mattino, il furgone si è scontrato tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud con un tir. Il ragazzo è morto schiacciato nell'abitacolo. Gli altri due colleghi, un 40enne e un altro 21enne, sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale. Il 40enne è stato dimesso dopo alcune ore mentre l'altro 21enne è ancora ricoverato in prognosi riservata. Intanto la polizia sta cercando di comprendere cosa possa aver causato l'incidente.