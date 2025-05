video suggerito

Scontro tra due automobili in zona Niguarda a Milano, 4 feriti: due bimbi in ospedale Incidente stradale a Milano in viale Enrico Fermi (zona Niguarda). Due automobili si sono scontrate. Due uomini e due bambini sono finiti in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Incidente stradale a Milano in viale Enrico Fermi (zona Niguarda) all'altezza dell'incrocio con via Majorana, in direzione periferia. Due uomini e due bambini sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezza. Alla guida di un veicolo c'era un uomo di 39 anni. Con lui, c'erano i figli di cinque e sette anni. A bordo dell'altra, c'era un trentenne. Sono stati chiamati subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica.

I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure del caso sul posto. Il padre e i figli sono stati trasferiti in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Il trentenne è stato invece portato al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Nessuno quindi sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia locale. I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di una svista, un malfunzionamento, un malore o altro. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente novità.