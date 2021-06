Scontro tra un'auto e un tram verso le 20.30 di giovedì 24 giugno. Stando alle prime informazioni, la vettura ha attraversato in piazza Caneva a Milano la rotonda senza accorgersi che proprio in quel momento arrivava il tram sui binari. Lo scontro è stato inevitabile: sul posto sono intervenute due ambulanze come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Una delle persone coinvolte, un uomo di 32 anni, è stata portata all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Qui è ricoverato per effettuare tutti gli accertamenti.

Le forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri e la polizia locale che hanno anche loro prestato soccorso e regolato il traffico. Tutti i passeggeri del tram infatti sono stati fatti scendere e invitati a prendere un mezzo alternativo. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto.

Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente con la sua moto

Oggi altro grave incidente si è verificato a Crema dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita. Nella serata di ieri, mercoledì 23 giugno, il 18enne era in sella alla sua moto quando è stato investito da un'auto. L'incidente si è verificato in via De Gasperi di fronte allo stadio Voltini. Stando a una prima ricostruzione, il 20enne che era alla guida di una Mini Cooper avrebbe fatto un'inversione a U investendo così il 18enne. Nell'impatto lo studente Matteo Dossena è finito a terra. Inutili i tentativi di soccorso. Gli operatori del 118, giunti sul posto, lo hanno trasportato in ospedale ma a causa delle ferite riportate il ragazzo è morto poco dopo.