Scontro mortale tra auto nel Varesotto, coinvolte due ragazze di 15 e 18 anni: un uomo ha perso la vita Ieri sera, mercoledì 2 aprile, due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi di Samarate, un comune della provincia di Varese. Il bilancio è di un morto e due feriti.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della serata di ieri, mercoledì 2 aprile, due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi di Samarate, un comune della provincia di Varese nei dintorni di Malpensa, in via Montberico, località Cascina Elisa. Il bilancio è di un morto e due feriti.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 20:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello scontro alle ore 20:15 a bordo di tre ambulanze, di due automediche e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio.

Stando alle prime ricostruzioni, una delle automobili coinvolte avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un veicolo guidato da una ragazza di 18 anni che si trovava in compagnia di una 15enne. Alla guida dell'altra macchina c'era, invece, un 66enne che è stato trovato in arresto cardiaco dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto. I soccorritori hanno quindi tentato di rianimarlo praticando il massaggio cardiaco prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale all'arrivo dell'elicottero sanitario partito dall’ospedale Sant’Anna di Como con a bordo un rianimatore.

L'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Gallarate, ma era già troppo tardi e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso poco dopo le ore 21:00. Al momento sono in corso alcuni accertamenti da parte dei carabinieri di Busto Arsizio che non escludono che possa trattarsi di un malore precedente all’impatto.