Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: "Era un gigante buono" Lunedì sera due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada provinciale 225 vicino a Magenta, a ovest di Milano. Nell'incidente è morto Fabio di Fulco, 55enne volontario nei vigili del fuoco e dipendente di un'azienda della zona. Alla guida dell'altra auto c'era un 27enne, portato in ospedale con ferite lievi ma sotto choc.

Fabio Di Fulco (Foto da Facebook)

Ieri sera due auto si sono scontrate in un incidente frontale su un rettilineo che collega i due comuni di Boffalora sopra Ticino e Magenta, nella provincia a ovest di Milano, quasi al confine con il Piemonte. Alla guida delle due vetture c'erano un giovane di 27 anni e il 55enne Fabio Di Fulco. É stato proprio quest'ultimo, vigile del fuoco volontario e impiegato nell'azienda Doria di Magente, ad avere la peggio: l'uomo è morto sul colpo e per lui non c'è stato nulla da fare.

Tutto è avvenuto attorno alle 23:00 di ieri, lunedì 12 maggio. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma stando alle prime ricostruzioni pare che le due auto, la Citroen con a bordo il 27enne e una Bmw guidata da Di Fulco, si siano scontrate frontalmente sulla strada provinciale 225, tra la rotonda che porta verso Boffalora e l'azienda Vetropack. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza ai due conducenti, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il 27enne, invece, è stato portato all'ospedale di Legnano in codice giallo con ferite lievi ma in stato di choc.

Questa mattina i vigili del fuoco hanno ricordato con post su Facebook il collega Fabio Di Fulco, esprimendo il loro dolore e rivolgendo le loro condoglianze alla famiglia. "È venuto a mancare Fabio Di Fulco, il ‘Gigante Buono' – scrivono sul gruppo dei volontari – Era un uomo sopra le righe per bontà, altruismo e cuore. Non conosceva né violenza né cattiveria, solo gentilezza e una forza d’animo rara".