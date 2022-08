Scontro frontale tra auto e moto a Monzambano, centauro fa un volo di dieci metri: morto sul colpo Un uomo di 55 anni è morto, in provincia di Mantova, dopo che si è scontrato frontalmente con la sua moto contro un’auto: ha infatti fatto un volo di una decina di metri.

Ancora un terribile incidente nelle strade lombarde. Nella giornata di oggi, giovedì 25 agosto, a Monzambano – comune in provincia di Manotova – si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e una moto. Un motociclista di 55 anni, di cui ancora non si conosce l'identità, è morto sul colpo. Sul posto le forze dell'ordine per svolgere i rilievi del caso.

L'uomo sbalzato per una decina di metri

La dinamica infatti non è ancora nota: non è chiaro cosa possa aver causato l'incidente e se quindi si sia trattato di un errore, di una manovra azzardata o ancora di un malore. La vittima, residente a Sirmione (Brescia), era in sella alla sua moto sulla strada provinciale 59. A un certo punto, avrebbe provato a evitare l'auto, ma si sarebbe comunque scontrato contro un'auto guidata da una donna di 59 anni, domiciliata a Monzambano, ma residente a Salò.

Inutili i tentativi di rianimazione: il motociclista è morto sul colpo

L'impatto è stato violentissimo tanto che il 55enne sarebbe sbalzato dalla sua sella facendo poi un volo di una decina di metri. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Sarebbe anche decollato un elicottero da Verona.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il motociclista 55enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Illese invece la conducente dell'auto che, non appena si sarà ripresa dallo choc, sarà ascoltata dalle forze dell'ordine così da poter fornire un quadro più chiaro di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.