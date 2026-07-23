Scontro auto-moto a Bormio, ferito un 15enne: trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

L’incidente si è verificato in via Milano a Bormio (Sondrio) in Valtellina nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.45.

Foto di repertorio

Un violento tamponamento tra una moto e un'auto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, in via Milano a Bormio (Sondrio) in Valtellina. Intorno alle 11.45 i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per soccorrere un ragazzo di 15 anni, alla guida della moto, che nell'impatto ha riportato gravi fetite.

Stando a quanto si apprende sarebbero giunte in codice rosso un'ambulanza, un'automedica e un elicottero del 118 inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Il 15enne si è procurato un trauma a un braccio e all’addome dopo la violenta caduta. Pur essendo sempre rimasto cosciente il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti nell'arco di breve tempo anche i carabinieri della stazione di Tirano (Sondrio) per effettuare i rilievi dell'incidente e ricostruire la dinamica esatto di quanto accaduto. I fatti al momento sarebbero ancora poco chiari, ma secondo una primissima ricostruzioni da parte dei militari pare che il 15enne in moto – per motivi ancora da accertare – abbia tamponato l'auto e a seguito dell'impatto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe sbalzato a terra per diversi metri.

Non si conoscono invece le condizioni di salute dell'automobilista ma è molto probabile, dato quanto emerso, che non abbia riportato ferite particolari, motivo per cui non è risultano altri trasporti in ospedale oltre a quello del 15enne.