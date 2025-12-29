Scontro auto-bici nel Mantovano: grave un ciclista, trasportato in elisoccorso in ospedale

L’incidente è avvenuto oggi a Sermide e Felonica, comune in provincia di Mantova. Gravemente ferito un uomo di 76 anni che si trovava in sella alla sua bici.

Violento scontro auto-bici nel Mantovano. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, a Sermide e Felonica, piccolo comune in provincia di Mantova, un uomo di 76 anni, originario del posto, in sella alla sua bicicletta, sarebbe stato investito da un'auto a cui non avrebbe dato la precedenza. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 15.30 tra via Togliatti e via Fratelli Bandiera.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero del 118 inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Il ciclista 76enne, per le gravi ferite riportate, sarebbe stato elitrasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Felonica Po per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, il ciclista 76nne sembra non abbia dato la precedenza a un'auto in arrivo, una Fiat 500 guidata da un 29nne. Il conducente dell'auto, e la passeggera, una 33enne, non avrebbero riportato gravi ferite. Tuttavia sono stati soccorsi e trasportati all’Ospedale Civile di Borgo Mantovano in codice verde.