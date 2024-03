Scomparso il 15enne Geson, nessuna notizia una settimana: potrebbe essere a Milano o Como Un ragazzino di 15 anni è scomparso da una settimana da Zogno, comune in provincia di Bergamo. Secondo la trasmissione Chi l’ha visto? potrebbe trovarsi a Como o Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Geson Gusani (Fonte: Chi l'ha visto?)

Non si hanno notizie di Geson Gusani, il quindicenne è scomparso da Zogno, un comune che si trova nella provincia di Brescia. L'adolescente è sparito nel nulla giovedì 7 marzo. A denunciare l'accaduto è stato il fratello Manuel. Il ragazzo, infatti, non l'ha visto rientrare nella loro abitazione. Ha quindi deciso di andare dai carabinieri della stazione di Ponte San Pietro. Sono quindi partite le ricerche.

I militari hanno scoperto che l'ultima volta che è stato visto sarebbe proprio venerdì nella zona della stazione di Bergamo. Precisamente tra le pensiline del terminal dei bus e la zona dei binari del tram della linea T1 della Teb. Ieri sera la trasmissione Chi l'ha visto? in onda su Rai Tre, ha lanciato un appello e ha spiegato che potrebbe trovarsi a Milano o a Como forse con un amico.

Al momento della scomparsa, il quindicenne indossava una tuta, un giubbotto nero marca Nike e scarpe Nike nere con inserti bianchi. Il ragazzino è alto un metro e settanta circa, avrebbe capelli corti, occhi marroni e una cicatrice sulla fronte. Stando sempre al racconto del fratello, il giovane non avrebbe disponibilità di denaro né di carte bancomat e non avrebbe documenti e cellulare. Non avrebbe portato nemmeno uno zaino o una valigia.

I familiari invitano chiunque possa averlo visto di rivolgersi ai carabinieri di Ponte San Pietro.