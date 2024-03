Edoardo Galli, il 17enne scomparso da 4 giorni: cercava informazioni su come sopravvivere in montagna Si cerca Edoardo Galli, il ragazzo di 17 anni scomparso quattro giorni fa da Colico (Lecco). Cercava informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e senza acqua e avrebbe continuato ad aggiornarsi sulla guerra in Ucraina. Il timore è che possa essere andato in Russia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Non si hanno più notizie di Edoardo Galli, il ragazzo di 17 anni scomparso nella giornata di giovedì 21 marzo da Colico, comune che si trova nella provincia di Lecco. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, l'adolescente avrebbe cercato informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e senza acqua e sulla guerra in Ucraina. Questi elementi, in un primo momento, non sembravano essere rilevanti. Adesso però la famiglia non trascura nulla.

Sono quattro giorni che i genitori vivono nell'angoscia. L'ultimo avvistamento risale proprio a giovedì mattina quando, alla stazione ferroviaria di Colico, è salito su un treno diretto a Milano. Avrebbe invece dovuto presentarsi nel liceo scientifico di Morbegno. Da allora nessuno sa che fine possa aver fatto.

Il cellulare è spento, potrebbe aver con sé il doppio passaporto (la madre è di origini russe) e da casa mancherebbe il suo sacco a pelo. Il timore è che, essendo un grande idealista e pacifista, potrebbe essersi diretto proprio in Russia.

Ad aiutare la famiglia nelle ricerche – oltre alle forze dell'ordine – c'è anche l'associazione Penolope che sui social ha diffuso un volantino. Galli è alto 1.80, ha capelli castano chiaro e occhi grigio scuro. Al momento della scomparsa indossava un giubbetto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige con scarpe bianche Adidas. Ha una cicatrice sul sopracciglio destro. Indossava gli occhiali, ma potrebbe portare anche le lenti a contatto.

La Prefettura di Lecco invita chi abbia informazioni o lo abbia visto di contattare i carabinieri di Colico al seguente numero: 0341/940106.