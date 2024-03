Ritrovato Edoardo Galli, 17enne scomparso da Colico il 21 marzo: era in stazione Centrale a Milano Il giovane è stato rintracciato dalla Polfer nella zona della stazione Centrale a Milano. A riconoscerlo una coppia di viaggiatori: stava facendo il biglietto del treno per tornare a casa dai genitori a Colico (Lecco) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Edoardo Galli

È stato ritrovato Edoardo Galli, il ragazzino di 17 anni scomparso da Colico (Lecco) la mattina del 21 marzo mentre andava a scuola. Il giovane è stato rintracciato stamattina intorno alle 7.45 dalla Polfer nella zona della stazione Centrale di Milano: stava facendo il biglietto per rientrare a casa, dai genitori. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs Security.

Dove ha trascorso l'ultima settimana

Gli ultimi avvistamenti di Edoardo Galli, del resto, risalivano proprio al capoluogo lombardo. Qui, proprio tra i binari e i negozi della stazione Centrale, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza nelle primissime ore di giovedì 21 marzo: il giovane, invece di dirigersi al liceo scientifico di Morbegno, aveva preso un treno diretto verso il capoluogo lombardo. Poi, dopo una settimana di silenzio e paura, il lieto fine. I carabinieri di Lecco e la Procura, ora, stanno facendo verifiche sui luoghi in cui Edoardo Galli ha trascorso l’ultima settimana, e sulle persone che potrebbero avergli dato ospitalità.

Edoardo Galli ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione Centrale di Milano la mattina del 21 marzo

Le ipotesi sulla scomparsa di Edoardo Galli

Tanti erano stati gli scenari inizialmente immaginati dagli inquirenti, che non avevano escluso nessuna pista: dalla prova di sopravvivenza in montagna al progetto di fuggire al di fuori dei confini nazionali, verso terre lontane. "Abbiamo paura possa essersi arruolato, e che sia diretto verso Est", era stato il timore dei genitori Alessandro e Natalia: il ragazzo, oltre a un sacco a pelo, aveva infatti nello zaino il passaporto dalla doppia cittadinanza italiana e russa, e nei giorni precedenti alla scomparsa aveva fatto ricerche sul web sul conflitto in Ucraina e su come sopravvivere in montagna. "Edoardo è un idealista, un ragazzo riflessivo", sempre le parole del padre. "Manifestava spesso il desiderio di trasferirsi in terre lontane, senza regole e senza lavoro, un posto dove poter meditare in pace".

