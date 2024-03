Dov’è l’isola disabitata in cui voleva andare il 16enne scomparso da Colico e perché aveva scelto quella meta

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

È stato ritrovato il ragazzo di 16 anni che era scomparso otto giorni fa da Colico, comune che si trova in provincia di Lecco. Stando a quanto raccontato dai genitori – riportato dalla trasmissione La Vita in Diretta in onda su Rai Uno – il figlio voleva raggiungere Keros, un'isola greca disabitata. Si tratta di un'area di grande interesse archeologico. L'adolescente, come aveva raccontato il nonno, era un grande appassionato della materia.

È stato bloccato al confine con Montenegro

Questo spiegherebbe quindi il viaggio che ha intrapreso e che lo hanno portato ad attraversare il confine tra Italia e Slovenia, fare tappa in Croazia per poi proseguire in Macedonia del Nord. La sua fuga è poi terminata al confine di Karasovici-Sutorina in Croazia, ai controlli di frontiera con il Montenegro. La polizia ha infatti allertato le autorità italiane e ha proceduto con il rimpatrio in Italia. Sarebbe quindi arrivato a Milano.

Aveva appena comprato un biglietto per tornare a casa

È stato riconosciuto da una viaggiatrice che ha poi allertato le forze dell'ordine. Un agente della polizia ferroviaria, lo ha quindi avvicinato e gli ha richiesto i documenti d'identità. L'adolescente ha esibito il passaporto: "Era il ragazzo scomparso. Siamo entrati nei nostri uffici e abbiamo contatto i genitori", ha affermato il poliziotto durante la trasmissione condotta da Alberto Matano.

L'adolescente aveva tra le mani un biglietto per Colico. Quando è stato fermato, ha subito manifestato la volontà di voler tornare a casa dai suoi genitori. Madre e padre sono arrivati alla stazione centrale e, dopo giorni di angoscia, hanno potuto riabbracciare il figlio che è tornato nella loro abitazione dove ad aspettarlo c'erano anche i nonni.