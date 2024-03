Edoardo Galli scomparso a Colico mentre andava a scuola: cosa sappiamo finora Il 17enne ha lasciato perdere le sue tracce la mattina del 21 marzo scorso a Colico. Decine di volontari e forze dell’ordine stanno passando al setaccio la zona di Morbegno con termocamere e droni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Manca ormai da una settimana Edoardo Galli, il 17enne di Colico (Lecco) disperso dal 21 marzo scorso: quella mattina non è mai arrivato a scuola. "Era tranquillo, come sempre. Nessuna lite o discussione in casa, non capiamo cosa possa essere accaduto", hanno raccontato i genitori, disperati. "Edo è il primo della classe, non aveva problemi a scuola", il suo professore di latino e italiano. Che lo descrive come un ragazzo riservato, profondo e introspettivo.

"Edoardo è un ragazzo particolare perché è maturo rispetto alla sua età. È un idealista e tende a riflettere molto sulle cose, su tutti gli aspetti che gli vengono proposti", ha raccontato il docente. "Non ho mai notato nulla prima d'ora. Il giorno prima mi aveva invitato a un dibattito sulla scuola, non avrei mai pensato che il giorno dopo non potessi più vederlo".

Il sacco a pelo e il passaporto mancanti

Il giovane, studente al liceo scientifico di Morbegno (Sondrio), ha lasciato perdere le sue tracce di mattina, e spento il telefono subito dopo essere uscito di casa: secondo gli investigatori, avrebbe preso un treno in direzione Milano. Nello zaino, con sé, avrebbe avuto un sacco a pelo e il passaporto con la doppia cittadinanza italiana e russa, Paese d'origine della madre.

Le ricerche su Internet prima della scomparsa

Prima di sparire, Edoardo aveva fatto alcune ricerche sul suo computer per trovare informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, e dati relativi al conflitto in Ucraina. Una prova di coraggio? Un viaggio per raggiungere la Russia? "So che la sua classe ha approfondito la guerra in Ucraina, immagino che le sue ricerche siano per scopo di documentazione scolastica e non certo per arruolamento", sempre il professore di lettere.

L'avvistamento nella Bergamasca e le ricerche in montagna

Nel frattempo, decine di volontari e le forze dell'ordine tra vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso alpino stanno passando al setaccio la zona di Morbegno (intorno all'Alpe Giumello e sui monti della zona fino al Legnone, vetta più alta della provincia di Lecco) con termocamere e droni, servendosi anche dell'aiuto di rifugisti e passanti.

Ricerche che coinvolgono anche il territorio della Bergamasca, dove il 17enne sarebbe stato avvistato per l'ultima volta: l’adolescente sarebbe stato visto sabato seduto su una panchina lungo un sentiero del monte Suchello, sul crinale che separa le valli Seriana e Brembana. Ma in quota sono tornati il freddo e le precipitazioni, in vetta anche la neve. Il tempo stringe sempre più.