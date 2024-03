Edoardo Galli, il 17enne scomparso da 5 giorni: l’ipotesi della prova di sopravvivenza Ancora nessuna notizia di Edoardo Galli, il 17enne scomparso da Colico (Lecco) da cinque giorni. L’ipotesi è che sia fuggito per una prova di sopravvivenza: si sta infatti cercando tra le montagne. Alcuni giorni prima della scomparsa avrebbe cercato informazioni su come sopravvivere nei boschi senza cibo e acqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Non si ha ancora nessuna notizia di Edoardo Galli, il ragazzo di 17 anni scomparso da giovedì 21 marzo da Colico (Lecco). Quel giorno si sarebbe dovuto recare a scuola, il liceo scientifico di Morbegno, ma non ci sarebbe mai arrivato. L'ultimo avvistamento è su un treno, partito proprio dalla stazione di Colico, e diretto a Milano.

Tra le ipotesi vagliate, però c'è quella che lo collocherebbe in montagna. Nei giorni precedenti alla sparizione, infatti, avrebbe cercato su Internet informazioni su come sopravvivere nei boschi senza mangiare e bere.

Le ricerche sulla zona dell'Alpe di Giumello

I soccorritori lo stanno cecando nella zona dell'Alpe di Giumello dove, come spiegato dal padre del ragazzo, aveva effettuato alcune escursioni. Proprio lì, come riportato dal quotidiano Il Giorno, è stato allestito il posto di comando dei vigili del fuoco. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai carabinieri. Saranno utilizzati anche due droni e un elicottero con visore notturno.

Da casa sarebbe sparito un sacco a pelo. L'altra ipotesi è che sia partito verso la Russia. Il giovane, idealista e pacifista, era molto interessato al conflitto in Ucraina. Ha inoltre un doppio passaporto considerato che la madre è di origini russe. Potrebbe essere quindi recato verso il confine.

“Torna subito da noi. Ti stiamo aspettando a braccia aperte. Non farti nessun tipo di preoccupazione. Torna che ti stiamo aspettando tutti. Subito. Ovunque tu sei. Vieni subito, che ti stiamo aspettando tutti. Siamo tutti preoccupati e agitati. I nonni non hai idea di come stanno in questo momento. Ti prego vieni da noi, torna", ha detto il padre in un appello.

La descrizione di Edoardo Galli

Per chiunque dovesse avvistarlo, Edoardo è alto 180 centimetri. Ha i capelli castano chiari e gli occhi chiari. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige, camicia marrone a quadri, scarpe da ginnastica bianche. Porta gli occhiali, ma a volte mette le lenti a contatto. Inoltre ha una piccola cicatrice sul sopracciglio destro.