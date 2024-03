Edoardo Galli scomparso da 4 giorni da Colico, i genitori del 17enne: “Torna a casa, non è successo niente” La mattina del 21 marzo Edoardo Galli è uscito di casa, ma non è mai arrivato a scuola. Il 17enne di Colico avrebbe, invece, preso un treno per Milano. Si teme possa essere diretto in Russia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo Galli

Edoardo Galli è uscito di casa lo scorso giovedì 21 marzo come ogni mattina per andare a scuola, ma al liceo scientifico ‘Nervi-Ferrari' di Morbegno (in provincia di Sondrio) non si è presentato. Come si è scoperto poche ore più tardi, il 17enne di Colico (Lecco) aveva preso di nascosto un sacco a pelo e sarebbe salito su un treno diretto a Milano. Ai genitori aveva detto di avere un impegno nel pomeriggio, così hanno lanciato l'allarme solo in serata, non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo al cellulare. "Torna da noi, siamo tutti preoccupati e agitati, ti vogliamo bene e ti aspettiamo a braccia aperte", hanno detto davanti alle telecamere della trasmissione Chi l'ha visto? di RaiTre: "Non farti nessun tipo di problema o preoccupazione, ovunque tu sia torna immediatamente a casa".

Le ipotesi al vaglio degli investigatori

Stando a quanto sta emergendo in queste ore, il 17enne prima di allontanarsi da casa avrebbe cercato informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua e notizie sulla guerra in Ucraina. Sua madre è russa, perciò il 17enne ha il doppio passaporto e si teme stia cercando di raggiungere la Russia. Questa, al momento, è solo un'ipotesi che non avrebbe ancora trovato riscontri nelle indagini.

Al momento, il dato sul quale gli investigatori stanno concentrando le ricerche è quello secondo il quale Galli non avrebbe portato cibo o acqua. È probabile, dunque, che entri in un supermercato per comprare generi di prima necessità. Per questo motivo, sia l'associazione Penelope che la Prefettura di Lecco hanno diffuso foto e descrizione del ragazzo nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo.

La sindaca di Colico: "Non riusciamo a comprendere cosa possa essere accaduto"

Chi lo conosce, sa che Galli non ha una grande esperienza di vita in montagna. Di solito, in estate, va in Valle d'Aosta con i suoi genitori a fare qualche escursione, ma mai qualcosa di veramente impegnativo. Questo è un elemento di grande preoccupazione per i suoi familiari, poiché il 17enne ha cercato su internet strategie di sopravvivenza in montagna. "Siamo tutti molto preoccupati e agitati, non puoi immaginare come stiano i nonni in questo momento", hanno detto i genitori, "qui ti vogliono bene. Per favore, cucciolo, torna a casa".

Sul caso è intervenuta anche Monica Gilardi, sindaca di Colico: "Edoardo Galli è il primo della classe, ha voti altissimi. Eccelle in tutto quello che fa. Idealista, pacifista, non riusciamo davvero a comprendere cosa possa essere accaduto".

Edoardo Galli è alto 180 centimetri, ha i capelli castano chiari e occhi chiari. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige, camicia marrone a quadri, scarpe da ginnastica bianche. Come ha ricordato il padre, il ragazzo porta gli occhiali ma a volte mette le lenti a contatto e ha una piccola cicatrice sul sopracciglio destro.