Scomparso dal 6 marzo, il 15enne Geson ritrovato da sua madre a Marsiglia: "Era con alcuni amici" È stato ritrovato il 15enne scomparso il 6 marzo da Zogno (Bergamo). Sua madre lo ha rintracciato e recuperato a Marsiglia, dove il figlio si trovava insieme ad alcuni amici.

A cura di Enrico Spaccini

Geson era a Marsiglia, insieme ad alcuni amici in una casa di periferia. A trovarlo nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo è stata sua madre che, dopo una denuncia di scomparsa e appelli anche in tv, era andata a cercarlo personalmente sospettando che suo figlio si trovasse proprio nella cittadina francese. E così è stato. Ora il 15enne, che si era allontanato il 6 marzo scorso, è tornato a Zogno, nel Bergamasco, insieme alla sua famiglia.

La denuncia di scomparsa

A denunciare la scomparsa di Geson era stato suo fratello e la madre che, non vedendolo rientrare lo scorso 6 marzo, si sono rivolti ai carabinieri di Ponte San Pietro. Il ragazzo non aveva documenti, soldi né cellulare ed era stato visto nei pressi della stazione di Bergamo.

Per rintracciare il giovane di Zogno sono stati lanciati diversi appelli sui social e anche in tv, attraverso la trasmissione Chi l'ha visto. L'ultimo avvistamento risaliva a lunedì 18 marzo, quando era stato fermato dalla polizia svizzera che dormiva all'aeroporto di Ginevra con un gruppo di ragazzi maggiorenni.

Il ritrovamento a Marsiglia

"Li hanno identificati tutti e li hanno lasciati andare, ma nessuno ci ha avvisato. Quando li abbiamo chiamati, lunedì 18 marzo ci hanno detto solo che erano diretti a Marsiglia", aveva detto la madre non conoscendo nemmeno le condizioni di salute del proprio figlio e lanciando un ultimo appello: "Chiedo a chiunque abbia notizie di lui di chiamare i carabinieri".

La donna, però, in qualche modo era convinta che avrebbe ritrovato suo figlio nella periferia della cittadina francese, che ci è andata personalmente. Alla fine, il 15enne era proprio là, in buona salute e in compagnia di alcuni amici.