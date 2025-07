Scomparsa una ragazzina di soli 16 anni: da cinque giorni nessuna notizia di Eva

Eva Martinez Mattei ha sedici anni ed è sparita nel nulla venerdì 25 luglio 2025. L’adolescente vive in Canton Ticino. Le autorità hanno esteso le ricerche anche al territorio italiano e in particolare alle zone che confinano con Varese e Como.

Una ragazzina di soli sedici anni è scomparsa. Eva Martinez Mattei, questo il nome della giovane, è sparita nel nulla venerdì 25 luglio 2025. L'adolescente vive in Canton Ticino, ma da cinque giorni non si hanno più sue notizie. I familiari hanno presentato denuncia dalle forze dell'ordine permettendo così di avviare le ricerche. Le autorità le hanno estese anche al territorio italiano e in particolare alle zone che confinano con Varese e Como. Per il momento non vi sono tracce della sedicenne.

I familiari sono ovviamente molto preoccupati. Hanno rivelato agli inquirenti che l'adolescente è solita frequentare le zone di Varese, Luino e Ponte Tresa. Per questo motivo, gli investigatori la stanno cercando lì. Non è escluso però che si sia spostata anche nella provincia di Como. L'allerta è massima.

Come poter riconoscere Eva Martinez Mattei

Come fare a riconoscerla? La sedicenne ha una corporatura media, è alta 1.55 centimetri e ha occhi castani scuri. Ha capelli tinti di rosso scuro. Non si sa come fosse vestita al momento della scomparsa. Ha diversi tatuaggi visibili, ha un piercing al naso sul lato sinistro e un piercing dermal sullo zigomo destro.

Chiunque dovesse vederla o avere informazioni è invitato a contattare il Comando della Polizia Cantonale al numero 0848 25 55 55. Ricordiamo inoltre che la ragazzina è minorenne: chiunque dovesse averla aiutata a scappare di casa, senza il consenso dei genitori, potrebbe rischiare un procedimento penale.