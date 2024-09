video suggerito

Scivola mentre è a caccia e parte un proiettile che lo colpisce in testa: chi era Gabriele Mainetti Il 37enne Gabriele Mainetti è il cacciatore morto dopo essere scivolato in un campo: nella caduta è partito un proiettile che lo ha colpito in testa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Sarebbe scivolato mentre era a caccia e nella caduta sarebbe partito un colpo dal suo fucile che lo ha colpito in pieno in testa. Così è morto il 37enne Gabriele Mainetti, abitava nel borgo di Degagna, frazione vobarnese nella valle solcata dall’Agna. Stando alla prima dinamica di quanto accaduto, l'uomo si era appostato dopo aver visto una possibile preda. Ma improvvisamente è caduto dal dirupo quando aveva ancora il fucile in mano. Nella caduta è partito un proiettile che lo ha colpito alla testa uccidendolo sul colpo. Il corpo è stato trovato il giorno dopo l'accaduto e dopo ore e ore di ricerche: si trovava poco lontano dal torrente di casa.

Proprio il 12 settembre, infatti, si è aperta ufficialmente la caccia al cinghiale, di cui il 37enne era appassionato. E senza pensarci il 37enne aveva deciso di uscire subito. Poi la tragedia. Ora in tanto lo ricordando.