Tragedia sul Gran Zebrù, montagna in territorio di Sondrio, dove una donna di età non ancora specificata ha perso la vita. La vittima, residente nella provincia di Bergamo, era con il suo compagno, anch'egli orobico, quando è improvvisamente precipitata per 600 metri, morendo sul colpo.

La ricostruzione dell'incidente: donna precipitata per 600 metri

Secondo quanto riportato riportato dall'Ansa, l'incidente si sarebbe verificato a 2.800 metri di quota nei pressi del Canale Pale Rosse. La donna era in compagnia del fidanzato, ora in un forte stato di shock. Secondo quanto ricostruito, i due avevano da poco superato un passaggio difficile quando avrebbero deciso di sganciarsi dalla corda per continuare il percorso lungo la cresta in direzione della vetta. Qui la donna sarebbe scivolata per motivi ancora da accertare precipitando per seicento metri. A dare l'allarme presumibilmente il compagno che non ha potuto salvarla.

L'arrivo dei soccorsi e il recupero della salma

Sul posto si sono fiondati gli uomini del soccorso alpino di Solda a cui si sono aggiunti i colleghi della Valtellina e i militari della guardia di finanza. Il cadavere della donna è stato recuperato mentre il suo compagno è stato accompagnato a valle. Quello di oggi è il secondo incidente mortale sul monte Gran Zebrù in poche settimane. Nel maggio scorso, infatti, due altri cittadini bergamaschi avevano perso la vita travolti da una valanga. Si trattava di Fernando Bergamelli, 55enne di Pradalunga, e Oscar Cavagnis, 47enne di Vertova, paese della Val Seriana. Entrambi erano appassionati di sport e condividevano l'amore per la montagna.