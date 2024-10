video suggerito

Sciopero Trenord il 12 e 13 ottobre 2024: orari e fasce di garanzia a Milano e in Lombardia Sarà un fine settimana complicato quello del 12 e del 13 ottobre per lo sciopero generale che interesserà i dipendenti di Trenitalia e Trenord. La protesta è stata indetta dai sindacati e inizierà a partire dalle 21 di sabato 12 ottobre e si prolungherà fino alle ore 20.59 di domenica 13 ottobre.

A cura di Carlo Coi

I sindacati Cub Trasporti e Sgb (Sindacato Generale di Base) hanno indetto, dalle 21 di oggi sabato 12 ottobre, uno sciopero generale di 24 ore del personale del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato) del quale fanno parte i dipendenti Trenitalia e Trenitalia Tper.

Allo sciopero aderiranno anche i dipendenti Trenord, lo ha comunicato l'azienda con una nota sul sito che mette in risalto come potrebbero esserci delle ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza.

Le aziende hanno informato i passeggeri che non ci saranno fasce di garanzia. Tuttavia, nei due giorni di sciopero saranno assicurati alcuni servizi minimi.

I lavoratori e i sindacati chiedono maggiore sicurezza sul posto di lavoro e maggiore tutela contrattuale visti gli ultimi licenziamenti e le mancate assunzioni.

Gli orari dello sciopero dei treni Trenord il 12 e 13 ottobre

A distanza di un mese dal precedente sciopero dei treni dell'8 e 9 settembre, i sindacati Cub Trasporti e Sgb (Sindacato Generale di Base) hanno indetto un nuovo stop dei mezzi dalle 21 di sabato 12 alle 21 di domenica 13 ottobre. Lo sciopero nazionale riguarderà il personale Trenitalia del gruppo Ferrovie dello Stato. Alla protesta hanno aderito anche gli impiegati Trenord.

Lo ha comunicato la società lombarda sul suo sito: "Lo sciopero potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord".

Non ci saranno fasce garantite

Trenitalia ha comunicato che non saranno garantite fasce di garanzia. Tuttavia, nei due giorni di sciopero l'azienda assicura alcuni servizi minimi. I treni che sono in viaggio a sciopero iniziato potranno arrivare a destinazione se questa è raggiungibile entro le 22. Diversamente i mezzi possono fermarsi prima.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale.

Le motivazioni dello sciopero dei treni il 12 e 13 ottobre

I lavoratori, informa una nota dei sindacati, chiedono a gran voce sicurezza alla luce della recente scomparsa di Attilio Franzini, l'impiegato morto a 47 anni, all'alba del 4 ottobre nella stazione di San Giorgio di Piano alle porte di Bologna. Inoltre, criticano i tagli del personale che ci sono stati nell'ultimo periodo, le mancate assunzioni e il peggioramento della vita e delle condizioni di lavoro che hanno subito gli impiegati del servizio ferroviario.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Trenitalia garantisce la possibilità a tutti i viaggiatori che intendono rinunciare a svolgere il viaggio a causa dello sciopero, di richiedere il rimborso. In particolare, per i treni Intercity e Frecce, c’è tempo fino a un'ora prima della partenza. Per i treni regionali è possibile fino alla mezzanotte del giorno precedente allo sciopero.

In alternativa, è possibile richiedere, a condizioni di trasporto simili, di riprogrammare il viaggio tenendo conto delle disponibilità dei posti.