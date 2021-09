Sciopero dei trasporti a Milano venerdì 17 settembre: orari e fasce garantite per bus, metro e tram Tutta la giornata di venerdì 17 settembre metro e mezzi di superficie potranno subire ritardi o cancellazioni a causa di uno sciopero dei trasporti. Lo sciopero interesserà la fascia oraria che va dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Sono interessate dall’agitazione anche alcune corse delle linee Agi.

A cura di Redazione Milano

Oggi venerdì 17 settembre sciopero dei mezzi di trasporto a Milano proclamato dal sindacato Usb lavoro privato e al quale potrebbero aderire i lavoratori del Gruppo Atm. A rischio dunque i mezzi pubblici come metro, bus e tram. Le corse quindi potranno subire ritardo o cancellazioni: motivo per cui domani i pendolari potranno trovare disagi.

Sciopero dei mezzi a Milano, fasce e orari garantiti venerdì 17 settembre

Lo sciopero a Milano interesserà la fascia oraria che va dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Restano quindi garantite le fasce di garanzia dei pendolari: quella che riguarda soprattutto dalle 7 alle 8 e prima delle 18. Come la metropolitana anche i mezzi di superficie potranno subire ritardi o cancellazioni: lo sciopero riguarderanno soprattutto autobus e tram.

Le corse notturne di bus, metro e tram

I lavoratori di Atm incrociano le braccia per tutta la giornata, anche durante la sera e la notte: dopo le 18 a rischio tutte le corse delle metro e dei mezzi di superficie del capoluogo lombardo. Le ragioni dello sciopero sono state rese note dal sindacato Usb lavoro privato che parla della "nazionalizzazione dei settori e aziende strategici, della riduzione dell’orario di lavoro per contrastare gli effetti negativi della rivoluzione tecnologica e del superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti".

Lo sciopero delle linee Agi a Milano

Sono interessate dall'agitazione anche alcune corse delle linee Agi: possibili ritardi o cancellazioni per le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza tra le 8.30 e le 14.59 e dopo le 18. Saranno garantite invece le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.