Sciopero dei trasporti a Milano oggi venerdì 17 settembre: metro aperte, aggiornamenti in tempo reale Oggi, venerdì 17 settembre, anche a Milano è stato proclamato uno sciopero dei trasporti indetto a livello nazionale dal sindacato Usb lavoro privato. L’agitazione parte dalle 8.45 fino alle 15 e prosegue poi dalle 18 fino al termine del servizio. Primo aggiornamento di Atm: metro aperte, possibili disagi dopo le 18.

A cura di Francesco Loiacono

Possibili disagi oggi, venerdì 17 settembre, a Milano, per lo sciopero dei mezzi di trasporto proclamato dal sindacato Usb lavoro privato. L'agitazione, alla quale potranno aderire i lavoratori del gruppo Atm, parte dalle 8.45 fino alle 15 e proseguirà poi dalle 18 fino al termine del servizio. Tutti i mezzi pubblici, metro, autobus e tram, potranno subire ritardi o cancellazioni. Restano garantite due fasce di garanzia dei pendolari: al mattino presto, fino alle 8.45, e nella fascia compresa tra le 15 e le 18.

Il primo aggiornamento di Atm

Nel primo aggiornamento delle 9, Atm ha informato: "A Milano il servizio sta proseguendo su tutte le linee metropolitane. Il traffico potrebbe rallentare la circolazione delle linee di superficie. Lo sciopero nazionale potrebbe avere conseguenze sul servizio dopo le 18".

Le corse notturne di bus, metro e tram

I lavoratori di Atm potranno incrociare le braccia anche durante la sera e la notte: dopo le 18 e fino al termine del servizio sono infatti a rischio tutte le corse delle metro e dei mezzi di superficie del capoluogo lombardo. Le motivazioni dello sciopero sono state rese note dal sindacato Usb lavoro privato che protesta, tra l'altro, chiedendo la "nazionalizzazione dei settori e aziende strategici, la riduzione dell’orario di lavoro per contrastare gli effetti negativi della rivoluzione tecnologica e il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti".

Lo sciopero interessa anche alcune corse delle linee Agi

L'agitazione può interessare anche alcune corse delle linee Agi, in particolare le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza tra le 8.30 e le 14.59 e dopo le 18, che potranno subire ritardi e cancellazioni. Le corse garantite sono invece quelle in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.