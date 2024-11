video suggerito

Sciopero degli studenti a Milano, il corteo in piazza Castello: “Cambiamo insieme la scuola” Gli studenti milanesi scendono in piazza per lo sciopero nazionale proclamato per oggi venerdì 15 novembre dal sindacato Unione degli Studenti. La partenza del corteo intorno alle 9.30 al Castello Sforzesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli studenti di tutta Italia scendono in piazza in occasione dello sciopero nazionale proclamato per oggi venerdì 15 novembre. La mobilitazione, sotto lo slogan "Vogliamo Potere", è stata indetta dal sindacato Unione degli Studenti.

“Cambiamo insieme questo modello di scuola e riprendiamo in mano il nostro futuro”, ha scritto il movimento sul suo profilo Instagram. Gli studenti di Milano si sono dati appuntamento intorno alle 9.30 nei pressi del Castello Sforzesco per dare il via al corteo contro "la repressione di questo governo e le sue scelte politiche ed economiche a sostegno di Israele", come ha spiegato il sindacato studentesco.

Chi protesta oggi chiede inoltre "una scuola che sia davvero inclusiva, libera da logiche di sfruttamento e subordinazione al mondo del lavoro e della guerra, e in grado di rispondere ai bisogni di chi la vive". Tra le rivendicazioni, spiccano i seguenti temi: un’istruzione pubblica gratuita e accessibile, svincolata dagli interessi privati, dalle logiche di profitto e dall’ambito bellico; la tutela del benessere psicologico nelle scuole; e un sistema di rappresentanza che dia agli studenti reali possibilità di decidere nelle proprie scuole.