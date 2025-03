Il ministro Tommaso Foti contestato dagli studenti durante un evento in Bicocca: “Lei è un fascista” Un gruppo di studenti di Cambiare Rotta ha interrotto il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti durante un convegno nelle aule dell’Università Bicocca di Milano. “Mancano i posti letti per gli studenti e il governo ha buttato via tutti i soldi del Pnrr” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Un gruppo di studenti di Cambiare Rotta ha interrotto il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti durante il convegno "Verso quale Europa? Valori, identità, sfide comuni" organizzato per la giornata oggi, lunedì 31 marzo, nelle aule dell'Università Bicocca di Milano. Tre esponenti del collettivo studentesco hanno infatti esposto uno striscione con scritto "Dove sono gli studentati del Pnrr?", e rivolto all'esponente del governo Meloni dure parole di contestazione.

"Ci volete portare in guerra mentre parlate di socialità, di regalare un futuro ai giovani, in realtà state regalando il Pnrr ai privati", ha gridato uno dei manifestanti all'indirizzo di Foti, in cattedra, che ha poi replicato alle accuse degli studenti. "Mancano i posti letti per gli studenti e il governo ha buttato via tutti i soldi del Pnrr. Quale futuro ci vuole dare lei che è un fascista eletto tra le fila del Movimento sociale italiano? I suoi valori non sono quelli di noi giovani che vogliamo la pace, che vogliamo un futuro fatto di stato sociale, fatto di lavoro e di dignità, non un futuro che i fascisti come lei vogliono consegnarci", sempre la contestazione nei confronti del ministro."Si ricominci a mettere al centro il diritto allo studio e non la guerra, basta investimenti in armi e all'università, basta con questa retorica mistificatrice".