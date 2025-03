video suggerito

Valditara contestato all'istituto Molinari di Milano per la targa a Sergio Ramelli: "Via i fascisti dalle scuole" Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è stato contestato dagli studenti dell'Istituto Molinari di Milano durante la cerimonia per la targa in memoria di Sergio Ramelli. "No alle passerelle nostalgiche"

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è arrivato all'istituto Ettore Molinari di Milano per la cerimonia di apposizione di una nuova targa per Sergio Ramelli, a 50 anni dall'aggressione che ha portato alla morte del militante del Fronte della gioventù nel 1975. Ramelli, 18 anni, era uno studente dell’Itis di via Crescenzago (Cimiano): la nuova scritta in sua memoria poterà la scritta "ucciso per le sue idee".

Una decisione che è stata osteggiata all'interno della scuola (il consiglio di istituto, con una delibera votata all’unanimità, aveva proposto di non posare una nuova targa ma di organizzare un percorso di approfondimento sugli anni Settanta) e apertamente contestata dal consiglio di istituto e dal collettivo degli studenti Cosmo, che ha organizzato un presidio all'esterno dei cancelli della scuola con cartelli con scritto "Molinari antifa" e "Valditara la nostra scuola non è un palco".

All'arrivo del ministro del governo Meloni, inoltre i ragazzi hanno iniziato ad urlare "fuori i fascisti dalle scuole". "Stop alla strumentalizzazione continua della nostra scuola da parte della destra", hanno dichiarato i ragazzi. "Le scuole italiane cadono a pezzi, ma il ministro preferisce concentrarsi sulle targhette per militanti fascisti".