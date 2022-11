Sciopero a Milano oggi Atm e Trenord: orari di bus, metro e tram l’11 novembre Oggi, venerdì 11 novembre 2022, è stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico che durerà quattro ore. Alla protesta si unirà anche il personale delle aziende Atm e Trenord. I mezzi Atm resteranno fermi dalle 8.45 e fino alle 12.45 mentre per Trenord inizierà dalle 9.01 alle 13.00.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 11 novembre 2022, la sigla sindacale Usb lavoro privato ha proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico che durerà quattro ore. Alla protesta si unirà anche il personale delle aziende Atm e Trenord. Questo significa che potrebbero esserci disagi non solo per i treni di FerrovieNord, ma anche per le linee della metro, bus e tram.

I mezzi Atm resteranno fermi dalle 8.45 e fino alle 12.45 mentre per Trenord inizierà dalle 9.01 alle 13.00. Tra i motivi della mobilitazione c'è l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato e anche il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina.

Sciopero Atm oggi a Milano: gli orari garantiti di bus, metro e tram

Lo sciopero potrebbe coinvolgere metropolitana, tram, bus e filobus. Il servizio potrebbe quindi subire delle cancellazioni o rallentamenti. Come si legge sul sito Atm, la mobilitazione inizierà alle 8.45 e terminerà alle 12.45. Una volta concluso, i mezzi torneranno alla normalità e saranno garantiti per tutto il resto della giornata.

Sciopero dei mezzi a Milano l'11 novembre: gli orari di Trenord

Per quanto riguarda Trenord, i treni si fermeranno alle 9.01 e fino alle 13.00. Saranno interessati i treni che viaggiano sulla linea Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano CadornaBrescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane S2, S3 ed S4 e, per il tratto gestito anche da Ferrovienord, le linee suburbane S1, S9 e S13.

Potrebbero essere coinvolti anche i collegamenti per l'aeroporto e da Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona. In ogni caso, in caso di cancellazione dei treni, saranno previsti degli autobus sostituitivi che porteranno fino all'Aeroporto. I bus saranno tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Busto Arsizio Fs e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Non saranno coinvolti i treni che circolano sulla rete ferroviaria Rfi. Inoltre tutti i treni con orario previsto entro le 9.00 arriveranno fino a destinazione finale. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di Rfi si dovrà considerare l’orario di partenza previsto dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Le motivazioni dello sciopero dei mezzi oggi a Milano

Sono diversi i motivi che hanno spinto le sigle sindacali a scioperare. Tra questi: la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, gli investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali, il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti.

A questi motivi si aggiunge: "La necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, la sicurezza dei lavoratori e del servizio, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato, il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e infine una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS e le associazioni datoriali di categoria".