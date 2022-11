Sciopero Autoguidovie oggi 11 novembre: gli orari degli autobus a Milano, Crema, Monza e Pavia Oggi, 11 novembre 2022, il personale di Autoguidovie sciopera per 4 ore nei bacini di Milano, Crema, Monza e Paderno di Dugnano, tra le 18 e le 21:59. Nell’area Pavese durerà 24 ore. Una protesta contro il caro energia, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e il salario minimo.

A cura di Enrico Spaccini

Il personale di Autoguidovie sciopera per quattro ore. Oggi, venerdì 11 novembre 2022, gli autobus del trasporto pubblico si fermerà nei bacini di Milano, Crema, Monza e Paderno di Dugnano. Mentre nell'area Pavese, lo sciopero durerà 24 ore. Proclamato da Usb Lavoro privato, non garantisce le corse nella fascia oraria 18:00 – 21:59.

I lavoratori, come si legge nel comunicato, protestano per chiedere, tra le altre cose, la "cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili", oltre che il "blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina" e il "salario minimo a 10 euro l'ora".

Sciopero bus Autoguidovie oggi: gli orari a Milano, Crema e Monza

Tutte le linee e i servizi di Autoguidovie delle province di Milano, Cremona e Monza e Brianza saranno coinvolte nella manifestazione. La stessa società, con una nota, ha comunicato che saranno garantite le corse da inizio servizio alle 17:59. Per poi riprendere alle 22. Mentre potrebbero non essere garantite tutte quelle previste tra le 18:00 e le 21:59.

Sciopero Autoguidovie a Pavia oggi 11 novembre: gli orari garantiti

Per quanto riguarda l'area Pavese, invece, lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal e durerà 24 ore. In particolare, la nota specifica come saranno garantite le corse solo dalle 5:30 alle 8:29 e nella fascia pomeridiana tra le 15:00 e le 17:59. Tutte le altre potrebbero non essere coperte dal servizio di trasporto pubblico.

Le motivazioni dello sciopero di oggi di Autoguidovie

Tra le richieste che hanno portato a questo sciopero, specifica Usb, c'è la "cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili". Ma anche il "blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina".

Per quanto riguarda i lavoratori, invece, si chiedono "investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali, il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo a 10 euro l'ora, il libero esercizio del diritto di sciopero e una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria".