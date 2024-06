video suggerito

Schiuma biancastra nel fiume Chiese in provincia di Brescia: cosa sta succedendo Una schiuma biancastra è stata avvistata nel fiume Chiese nelle parti del depuratore Montichiari, in provincia di Brescia. La coltre è stata però oggetto di un’analisi del gestore A2A che ne ha verificato la composizione chimica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: paesemioilgiornaledimontichiari

Nei giorni scorsi è stata notata della schiuma biancastra nel fiume Chiese e in particolare nelle parti del depuratore Montichiari, in provincia di Brescia. La notizia ha destato particolare preoccupazione nei cittadini. La coltre è stata però oggetto di un'analisi del gestore A2A che, in questo modo, ne ha verificato la composizione chimica.

Alcune associazioni hanno segnalato la situazione alle Istituzioni di competenza. In particolare, come riportato dal Paesemioilgiornaledimontichiari, che ha postato la fotografia della schiuma nel proprio profilo Facebook, un membro dell'associazione Fratello Chiese ha avvertito il sindaco: "Ci ha risposto che, segnalata la criticità al gestore dell’impianto, questo ha dichiarato che è tutto in ordine, che il depuratore lavora correttamente e che i parametri appaiono nella norma".

I tecnici di A2A, in una relazione riportata dal quotidiano BresciaOggi, hanno spiegato che il fenomeno si può verificare in determinati periodi dell'anno anche per alcune condizioni fisiche dell'acqua. Assicurano però che non vi sia alcun impatto ambientale: "Tutti i parametri – informano gli esperti – rispettano infatti i limiti di legge".

Hanno inoltre specificato che, dal punto di vista elettromeccanico, l'impianto funzioni regolarmente e le "sonde di controllo in tempo reale non danno indicazione di malfunzionamento o superamenti dei limiti".

Le risposte non hanno però soddisfatto i volontari ambientalisti: "Nonostante quanto affermato e seppur in questo periodo, dopo le piogge, la portata del fiume sia abbondante, dal depuratore continua ad uscire schiuma bianca nell’indifferenza generale degli organi competenti già avvisati e nemmeno lo scorrimento d’acqua riesce a risolvere la situazione".